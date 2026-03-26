Zum fünften Geburtstag: Neues Foto von Schwedens Prinz Julian

Seit Kurzem grosser Bruder

Julian kam am 26. März 2021 in Danderyd nahe Stockholm zur Welt und war damals das dritte Kind von Carl Philip und Sofia – nach Prinz Alexander, der im April zehn Jahre alt wird, und Prinz Gabriel, der im August neun wird. Zur Geburt Julians hatte Sofia damals auf Instagram geschrieben: «Das Leben hat mir nicht nur einen, sondern gleich vier wunderschöne Prinzen geschenkt.»