Zum fünften Todestag: Das turbulente Leben von Christine Kaufmann

Christine Kaufmanns überraschender Tod

Am 25. März 2017 wurde bekannt, dass Christine Kaufmann schwer krank ist. Nur drei Tage später folgte die Todesmeldung. «Tief erschüttert und voller Trauer müssen wir Abschied nehmen von unserer geliebten Christine Kaufmann, unserer Freundin und beruflichen Partnerin», hiess es damals in einem Statement. Wenige Tage zuvor war die 72-Jährige ins Koma gefallen und wurde in einer Münchner Klinik behandelt. Sie starb an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung. Am 30. März fand der Trauergottesdienst im engsten Familienkreis statt. Im Juni wurde die Urne im Familiengrab auf einem Friedhof nahe Paris beigesetzt.