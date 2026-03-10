Zum Geburtstag: Bad Bunny ist zurück auf Instagram

Die Stille hat ein Ende. Wochen nachdem Superstar Bad Bunny (32) sein Instagram–Profil radikal leergeräumt hatte, ist der puerto–ricanische Musiker auf die Plattform zurückgekehrt . Über seinen offiziellen Account «badbunnypr» erschien am Dienstag ein neues Bild: Der Musiker sitzt vor seinem Geburtstagskuchen mit brennenden Kerzen, ein leises Lächeln im Gesicht. Die Bildunterschrift besteht schlicht nur aus «32» – stellvertretend für sein neues Alter. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich bereits über fünf Millionen Likes.
Radikaler Abgang nach dem Super Bowl
Vorausgegangen war ein plötzliches Instagram–Verschwinden, das die Fangemeinde des Künstlers wochenlang in Aufruhr versetzt hatte. Kurz nach seinem aufsehenerregenden Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls hatte Bad Bunny – bürgerlicher Name Benito Antonio Martínez Ocasio – sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, sein Profilbild entfernt und allen Accounts entfolgt. Lediglich ein Link zu seiner Website blieb in der Biografie zurück. Ein Statement gab es nicht.
Hintergrund des Abgangs dürfte auch die Kontroverse um seinen Super–Bowl–Auftritt gewesen sein. Während seiner Performance liess Bad Bunny Flaggen aus dem ganz Kontinent Amerika für sich sprechen, präsentierte einen Football mit der Aufschrift «Gemeinsam sind wir Amerika» und liess auf einer Leinwand die Worte «Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe» erscheinen. Gesungen wurde fast ausschliesslich auf Spanisch.
US–Präsident Donald Trump (79) reagierte prompt und wenig schmeichelhaft auf seiner Plattform Truth Social. Er bezeichnete den Auftritt als «absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten» und beschwerte sich, niemand verstehe «ein Wort von dem, was dieser Typ sagt.» Ein Schlag ins Gesicht für das Land sei die Show gewesen, so Trump.