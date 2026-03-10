Zum Geburtstag: Bad Bunny ist zurück auf Instagram

Die Stille hat ein Ende. Wochen nachdem Superstar Bad Bunny (32) sein Instagram–Profil radikal leergeräumt hatte, ist der puerto–ricanische Musiker auf die Plattform zurückgekehrt . Über seinen offiziellen Account «badbunnypr» erschien am Dienstag ein neues Bild: Der Musiker sitzt vor seinem Geburtstagskuchen mit brennenden Kerzen, ein leises Lächeln im Gesicht. Die Bildunterschrift besteht schlicht nur aus «32» – stellvertretend für sein neues Alter. Innerhalb weniger Stunden sammelten sich bereits über fünf Millionen Likes.