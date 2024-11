Zum Geburtstag: Bushido macht seiner Anna-Maria eine Liebeserklärung

Auf der Autofahrt dorthin erzählte die 43–Jährige, dass sie sich nach einem Fernsehabend am Vorabend gedacht habe: «Machst du dir mal die Ohren sauber, so um zwölf Uhr nachts. Ich weiss nicht, was mich da geritten hat.» Die Aktion endete damit, dass ein Teil eines Wattestäbchens abgebrochen und in ihrem Ohr stecken geblieben sei. «Das tat mir die ganze Nacht weh.» Der Hals–Nasen–Ohren–Arzt im Krankenhaus konnte ihr letztendlich helfen, wie ein Foto beweist. «Oh Mann, ab jetzt bin ich vorsichtiger», kommentierte Ferchichi das Bild in ihrer Story mit einem lachenden Emoji. «Es steckte in meinem Ohr», erklärte sie zudem zu dem Bild, das den aus dem Ohr herausgezogenen Rest des Wattestäbchens zeigt.