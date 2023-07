Mit viel Liebe und Lachen

Zum Geburtstag: Jennifer Aniston und Sandra Bullock backen Brownies

Backen kann so viel Spass machen - auch wenn man es nicht wirklich beherrscht. Das beweisen die beiden Hollywood-Stars Jennifer Aniston und Sandra Bullock in einem Instagram-Video. Die Back-Session endet in einem Lachflash bei Hobby-Bäckerin Bullock.