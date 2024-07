Zum Geburtstag: Jennifer Aniston witzelt über Matt LeBlancs Hobby

Jennifer Aniston (55) hat Matt LeBlanc zu seinem 57. Geburtstag viel Spass beim Nichtstun gewünscht. In einer Instagram–Story teilte sie am Donnerstag (25. Juli) ein Interview ihres «Friends»–Kollegen, in dem er offenbarte, dies sei seine Lieblingsaktivität. «Ich hoffe, du machst heute so viel Nichts», schrieb die Schauspielerin. «Liebe dich», ergänzte sie den Geburtstagsgruss.