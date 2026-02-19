Zum Geburtstag: John Travolta beschenkt sich mit neuer Pilotenlizenz

Die Leidenschaft für das Fliegen begleitet John Travolta seit seiner Jugend. Der Schauspieler besitzt auch Pilotenlizenzen für die Boeing 747, die Boeing 707 und die Boeing 737. Schon mit 15 Jahren nahm er an seiner Schule Flugstunden und sieben Jahre später, also lange bevor er mit «Saturday Night Fever» (1977) und «Grease» (1978) zum Weltstar aufstieg, erhielt er seine erste Flugberechtigung. Heute besitzt er mehrere Flugzeuge, die auf seinem Anwesen im Norden Floridas mit eigener Start– und Landebahn parken. Auf Instagram gibt der Botschafter für Qantas Airways auch immer wieder Einblicke in seine Zeit im Cockpit.