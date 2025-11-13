Zum Geburtstag von Sohn Trey: Will Smith auf seltenem Familienbild

Die komplizierte Familie von Will Smith

Will Smith war bis 1995 mit Zampino verheiratet, bevor er dann 1997 mit Pinkett Smith vor den Altar trat. Aus der Ehe der beiden stammen Sohn Jaden und Tochter Willow. Der Schauspieler und Rapper und seine Frau wurden im September nach einem wohl seltenen gemeinsamen Mittagessen zum ersten Mal seit Monaten zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. In der «Today»–Show hatte die 54–Jährige im Jahr 2023 über die Beziehung der beiden und darüber gesprochen, dass sie bereits seit 2016 getrennte Leben führen. Es sei gewissermassen eine Scheidung gewesen, aber nicht auf dem Papier, stimmte sie nickend zu.