Zum Jahreswechsel: Diese Songs sorgen für Partystimmung

Oasis – «Don't Look Back In Anger»

Wem 2024 kein Glück gebracht hat, ist mit «Don't Look Back In Anger» von Oasis gut bedient. Die Gallagher–Brüder appellieren an ihre Zuhörer, den Zorn im alten Jahr zu lassen. So steht der erste Neujahrsvorsatz schon vor Mitternacht fest.