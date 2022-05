Zum Muttertag: Last-Minute-Geschenke aus dem Netz

Blumen sind der Klassiker

Viele Blumengeschäfte haben auch am Muttertag geöffnet. Wer seine Mama aber nicht besuchen kann, kann auch einen Strauss über das Internet bestellen. Fleurop arbeitet etwa mit lokalen Partnern zusammen, die selbst am Sonntag einen Blumengruss zustellen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt das Unternehmen, dass eine Bestellung bis 11:00 Uhr am 8. Mai möglich ist, damit der Strauss noch am Muttertag zugestellt wird. Im Netz finden Nutzerinnen und Nutzer alternativ aber auch die Telefonnummer eines Floristen aus der Nähe der Eltern.