Zum Schlemmen: Klassischer Banoffee Pie

Ein Dessert, das süchtig macht: Knuspriger Keksboden, samtiges Karamell, frische Bananen und luftige Sahne vereinen sich zum legendären Banoffee Pie. Der britische Klassiker gelingt ohne Backen und begeistert mit seinem unwiderstehlichen Zusammenspiel aus Texturen und Aromen.
Zutaten (für eine Springform 24 cm)
Für den Boden:
250 g Butterkekse
120 g Butter
Für das Karamell:
400 g gezuckerte Kondensmilch (1 Dose)
50 g Butter
80 g brauner Zucker
1 Prise Meersalz
Für Füllung und Topping:
3–4 reife Bananen
400 ml Schlagsahne
2 EL Puderzucker
1 TL Vanilleextrakt
30 g Zartbitterschokolade
1 EL Kakaopulver
Kochutensilien: Springform (24 cm), Topf, Gefrierbeutel, Nudelholz, Rührschüssel, Handrührgerät, Teigschaber, Sparschäler, Löffel
Zubereitung (45 Minuten + 4 Stunden Kühlzeit)
1. Die Butterkekse in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz zu feinen Krümeln zerkleinern. Die Butter in einem kleinen Topf schmelzen und mit den Kekskrümeln vermischen, bis eine gleichmässig feuchte Masse entsteht. Diese in die Springform drücken und einen etwa zwei Zentimeter hohen Rand formen. Den Boden für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank fest werden lassen.
2. Für das Karamell die Butter zusammen mit dem braunen Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen. Die gezuckerte Kondensmilch einrühren und unter ständigem Rühren etwa 10–15 Minuten köcheln lassen, bis eine goldbraune, dickflüssige Karamellmasse entstanden ist. Eine Prise Meersalz unterrühren. Die Masse leicht abkühlen lassen und gleichmässig auf dem Keksboden verteilen.
3. Die Bananen schälen und der Länge nach halbieren. Die Hälften anschliessend in mundgerechte Stücke schneiden und dicht an dicht auf der Karamellschicht verteilen, sodass eine geschlossene Bananenschicht entsteht.
4. Die kalte Schlagsahne mit dem Puderzucker und Vanilleextrakt steif schlagen und grosszügig auf den Bananen verteilen. Die Oberfläche mit einem Löffelrücken in dekorative Wellen formen. Die Zartbitterschokolade mit einem Sparschäler zu feinen Raspeln hobeln und über die Sahne streuen. Den fertigen Kuchen mindestens vier Stunden, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank durchziehen lassen.
Anrichtetipps
Den Banoffee Pie kurz vor dem Servieren mit Kakaopulver bestäuben und mit zusätzlichen Schokoraspeln garnieren. Alternativ Kekskrümel oder braunen Zucker darüberstreuen. Ein in heisses Wasser getauchtes, scharfes Messer erleichtert das Schneiden der cremigen Torte.
Getränkeempfehlung
Ein Espresso Martini mit seinen röstigen Kaffeenoten bildet einen reizvollen Kontrast zur Süsse des Desserts.
Eine heisse Schokolade mit Karamellsirup unterstreicht die süssen Aromen perfekt.
Rezeptvariationen
Für eine schokoladige Version den Keksboden aus Schokokeksen herstellen und zusätzlich eine dünne Schicht geschmolzene Schokolade auftragen.
Mit einem Schuss Rum oder Whiskey im Karamell wird der Kuchen noch raffinierter.
Geröstete Kokosflocken auf der Sahne sorgen für tropisches Flair.