Zum Start ihrer Netflix-Serie: Herzogin Meghan verschickt Newsletter

Meghan schreibt von «Abenteuer»

Es ist ihr erster Newsletter seit Langem. Er flatterte per E–Mail bei denjenigen ein, die Updates zu ihrer Marke «As ever» abonniert haben. Die Nachricht, die an dem Tag verschickt wurde, an dem ihre Lifestyle–Show auf Netflix Premiere feierte, war gekrönt von einem neuen Foto der Herzogin in einem weissen Kleid und mit einer Tasse vor einem Lavendelfeld. Die Frau von Prinz Harry (40) schrieb: «Ich freue mich so, dass Sie mich auf diesem Abenteuer begleiten. Einige von Ihnen werden sich daran erinnern, 2014, als ich The Tig gründete, ähnliche Newsletter wie diesen erhalten zu haben.» Ihren Lifestyle–Blog hatte sie von 2014 bis 2017 betrieben.