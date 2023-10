Zum Streamen: Die «Lindenstrasse» kommt zurück

Die ersten Folgen der «Lindenstrasse» sind ab Mitte November zum Streamen verfügbar

Alle Episoden der Kultserie «Lindenstrasse» von Regisseur und Autor Hans W. Geissendörfer (82) sollen dort im Laufe der nächsten Monate zu sehen sein, heisst es in einer Mitteilung. Am 16. November startet ARD Plus demnach mit der Veröffentlichung der Folgen 1–52. Im Anschluss soll wöchentlich, jeweils donnerstags, eine weitere Staffel kommen. Ab 6. Dezember gibt es ausserdem ein Special, das 35 Weihnachtsepisoden der «Lindenstrasse» beinhalten soll, heisst es weiter.