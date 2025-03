Zum Tod von Eddie Jordan: Michael Schumachers wichtigste Wegbegleiter

Die Männer hinter dem Champion

Ohne zwei weitere Männer wäre das Debüt in der Formel 1 aber ebenso nicht möglich gewesen: Unternehmer Jürgen Dilk (80) und Manager Willi Weber (83). «Wenn mich früher nicht Gönner wie Jürgen Dilk finanziell unterstützt hätten, wäre ich nie in die Formel 1 gekommen», erinnerte sich Schumacher laut «Welt» einmal an seinen ersten Sponsor. Der Spielautomaten–Vertreiber investierte in der Formel König 16.000 DM pro Saison in seinen Schützling und trieb weitere finanzielle Unterstützer auf. Danach leitete Dilk zwölf Jahre lang den ersten offiziellen Schumacher–Fanclub und kam in mehreren Büchern über den Rennfahrer zu Wort. 2020 erinnerte sich Dilk in einem Gastbeitrag im «Express», dass sich Schumacher zuletzt kurz vor dessen schweren Skiunfall 2013 zu seinem 70. Geburtstag bei ihm gemeldet hatte.