Zum Tod von Fritz Wepper: Geliebt wie kein zweiter Star

Berühmt durch «Derrick»

Er war eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens und auf den Bildschirmen präsent wie kaum ein anderer. Jahrzehntelang war er in «Derrick» Harry Klein, der Assistent des Oberinspektors (Horst Tappert). Er spielte in der beliebten Serie «Um Himmels Willen»(ARD) den Bürgermeister Wolfgang Wöller. Und in der Krimireihe «Mord in bester Gesellschaft» (ARD) stellte er die Hauptfigur dar, den Psychiater Dr. Wendelin Winter.