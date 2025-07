Zum Tod von Hulk Hogan: Was wurde aus den Kult-Wrestlern der 90er?

The Undertaker

Er trat stets auf wie aus einem Horrorfilm: still, gross, unheimlich. The Undertaker (60), mit bürgerlichem Namen Mark Calaway, beendete erst 2020 nach über 30 Jahren und zahlreichen Comebacks offiziell seine Karriere. Immer wieder gibt es bis heute Gerüchte, ob er sich nicht doch noch einmal in den Ring wagt. Aktuell ist The Undertaker als Trainer weiterhin bei der WWE aktiv, wo er sein eigenes Team hat. Berühmt wurde an seiner Seite auch sein ominöser Manager Paul Bearer (1954–2013, bürgerlich William A. Moody), der in jungen Jahren wirklich als Bestatter arbeitete. Bearer starb bereits vor mehr als zehn Jahren an einem Herzinfarkt.