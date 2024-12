Zum Tod von Jimmy Carter: Diese US-Präsidenten hatten ein langes Leben

Diese Präsidenten lebten am kürzesten

John F. Kennedy (geboren 1917) hält dagegen einen traurigen Rekord: Der 35. US–Präsident wurde am 22. November 1963 bei einem Attentat ermordet. Damals war er erst 46 Jahre alt: Seine Lebensspanne ist die kürzeste aller bisherigen Präsidenten, er gilt als der am Ende seiner Amtszeit jüngste Präsident. Der älteste Präsident am Ende seine Amtszeit wird übrigens bald Joe Biden sein – mit 82 Jahren fast doppelt so alt wie Kennedy.