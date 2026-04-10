Zum Tod von Mario Adorf: Programmänderungen und Streaming-Tipps

In der Mediathek der ARD stehen weitere Filme und Serien mit dem Charakterdarsteller bereit. Darunter sind neben dem Oscar–Gewinner «Die Blechtrommel» die Filme «Altersglühen» und «Der Liebling des Himmels». Dazu gibt es die Kultserie «Kir Royal» von Helmut Dietl. Mario Adorf spielte zwar nur in der ersten Folge mit, schrieb mit dem legendären Zitat «Ich scheiss dich so was von zu mit meinem Geld» aber dennoch TV–Geschichte.