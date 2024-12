Zum Tod von Richard Perry: Diese Promis trauern um den Produzenten

Der Tod von Musikproduzent Richard Perry (1942–2024) hat die Promiwelt schockiert. Der Star–Produzent verstarb am 24. Dezember im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie seine Freundin Daphna Kastner unter anderem dem «Hollywood Reporter» bestätigte. Als Todesursache wird ein Herzstillstand angegeben.