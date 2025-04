Zum Tod von Val Kilmer: Darum leugnete er lange seine Krebserkrankung

Stimme mit KI wiederbelebt

Einen seiner letzten Auftritte hatte Kilmer 2022 in «Top Gun: Maverick». Die Drehbuchautoren haben Kilmers Geschichte über seine Krebserkrankung bewusst in die Handlung eingeflochten, in der Kilmer als Iceman mit Tom Cruise' Figur kommuniziert, indem er seine Worte in einen Computer tippt. Im realen Leben sprach Kilmer mit der sonannten Ösophagusstimme, einer neu erlernten Ersatzstimme, die oft unnahbar wirkt. Seine wirkliche Stimme versuchte er, mithilfe von KI wiederzubeleben. Dafür stellte der Schauspieler dem Unternehmen Sonantic Stunden Archivmaterial zur Verfügung, wodurch ein Modell seiner Stimme erstellt wurde.