Zum Unabhängigkeitstag: Queen Elizabeth II. gratuliert den Ukrainern

Queen Elizabeth II. (96) hat der Ukraine am Mittwoch (24. August) zum Unabhängigkeitstag alles Gute gewünscht. «Ihre Majestät die Königin gratuliert den Ukrainern zum 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit», schrieb die britische Botschaft in Kiew in einem Tweet. Zudem hat sich die britische Monarchin an den ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj (44), gewandt.