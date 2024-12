Zum zehnten Todestag: Fünf Fakten über Musikikone Udo Jürgens

Nächtliche Panikattacken

Doch auch im Erwachsenenalter plagten Udo Jürgens immer wieder Ängste. In der neuen ARD–Dokumentation «Udo!» (23. Dezember, 22:30 Uhr im Ersten) spricht seine erste Ehefrau Erika «Panja» Meier laut der «Bild»–Zeitung über seine Panikattacken wegen Versagensangst: «Er ist oft nachts weinend aufgewacht. Er hat so stark geweint, dass ich den Notarzt rufen musste. Der kam dann und hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben», so Meier.