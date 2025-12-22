«Zungenakrobatik» und «Herzweh»: Hofwochen-Ende bei «Bauer sucht Frau»

Auch bei Christopher (31) und Pauline (25) gibt es ein Happy End. Zum Abschluss serviert die Vegetarierin dem Fleischfan Sushi – zum ersten Mal in seinem Leben. Der Bauer tut sich mit den Stäbchen schwer, ansonsten findet er Sushi okay: «Macht satt». Sein Lieblingsessen wird es aber wohl nicht werden. Das ist, wie wir aus einer vergangenen Folge wissen, Entenbraten. Jedenfalls hat Christopher auch nach dem Sushi nur Enten im Kopf. Er vergleicht die Beziehung mit Pauline mit dem Lebenszyklus des Federviehs. Im Moment seien sie als Paar gerade «geschlüpft».