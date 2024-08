Zur Fashion Week in Kopenhagen: Dänemarks Hauptstadt günstiger erleben

Am 5. August startet die jährliche Fashion Week in Kopenhagen, sodass die Stadt wieder zum modischen Epizentrum wird. Auch unter Touristen ist sie beliebt, doch obwohl Kopenhagen ohne Zweifel zu den schönsten Städten der Welt zählt, ist sie eines der teuersten Reiseziele in Europa. Die dänische Hauptstadt lässt sich aber auch mit niedrigerem Budget erleben und es gibt einige hilfreiche Tipps, die dabei helfen können, Geld zu sparen.