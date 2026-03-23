Zur Goldenen Hochzeit: Alice Cooper erneuert Eheversprechen

Seitdem sind die beiden nicht nur als Paar, sondern auch als Bühnenpartner unzertrennlich. 2016 erklärte Cooper bezüglich seiner langen Ehe: «Die Leute fragen mich: ‹Wenn du auf Tour bist, muss es schwer sein, das Zuhause zu verlassen.› Ich sage dann: 'Ich nehme mein Zuhause mit.» Denn eigentlich ist ein Haus nur ein Haus, aber Zuhause, das sind die Menschen, mit denen du in diesem Haus zusammen bist."