Zur Hochzeit: Jeff Bezos schenkt Lauren Sánchez extrem teure Halskette

Am Mittwoch kamen Bezos und Sánchez in Venedig an. Ein Wassertaxi brachte sie vor das Luxushotel Aman Venice, wie Fotos zeigten. Einen Tag später feierten Bezos und Sánchez mit prominenten Gästen wie Tom Brady (47), Orlando Bloom (48) und einem Teil der Kardashian–Jenner–Familie eine Willkommensparty. Die grosse Feier soll Berichten zufolge am Samstagabend im Arsenal–Viertel Venedigs stattfinden. Als Schauplatz der Trauung soll die Klosterinsel San Giorgio Maggiore dienen.