Zur Krönung veröffentlicht: Familienporträt mit Harry und Meghan

Die Zeremonie findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Meghan erhielt zwar eine Einladung zur Krönung, entschied sich aber, nicht anzureisen, da sie mit ihren Kindern Archie, der am selben Tag seinen vierten Geburtstag feiert, und Lilibet, die im Juni zwei Jahre alt wird, in Kalifornien bleiben wird.