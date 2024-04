Zürich-«Tatort»: Können Zwillinge per DNA-Analyse überführt werden?

Der Reihe nach: Eineiige Zwillinge entstehen, wenn ein einzelnes befruchtetes Ei (Zygote) sich früh in der Entwicklung in zwei separate Embryos teilt. Diese Zwillinge teilen sich zunächst immer dieselbe DNA, da sie aus derselben Zygote stammen. Sie sind immer des gleichen Geschlechts und sehen sich in aller Regel extrem ähnlich, was eben auf ihre identischen genetischen Codes zurückzuführen ist.