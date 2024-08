Zurück aus dem Urlaub: Braungebrannte Heidi Klum strahlt in Gold

Heidi Klum (51) ist zurück bei der Arbeit: Die 51–Jährige posierte am Dienstagabend vor der Liveshow der US–Castingshow «America's Got Talent» braun gebrannt und strahlend für die Fotografen. Es ist die erste Liveshow der Talentshow und der Auftakt für die Viertelfinalrunde. Klum sitzt unter anderem neben «Modern Family»–Star Sofía Vergara (52) in der Jury.