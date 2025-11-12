Zurück aus der Babypause: Was Helene Fischer jetzt geplant hat

Helene Fischer (41) ist erstmals nach der Geburt ihres zweiten Kindes zurück in die Öffentlichkeit gekehrt. Bei einer Pressekonferenz in München verriet die Schlagersängerin am Mittwoch ihre Pläne für das kommende Jahr – und gab dabei auch einige private Einblicke.
«Mir geht es sehr gut», erklärte Fischer, die mit ihrem Partner Thomas Seitel in diesem Sommer ihr zweites gemeinsames Kind begrüsste, laut «Bunte» bei der Veranstaltung. Sie sei sehr dankbar für ihr momentanes Leben, aber auch bereit, bald wieder auf die Bühne zurückzukehren. Über den Spagat zwischen Mutterdasein und Karriere sagte die «Atemlos durch die Nacht»–Sängerin: «Wir nehmen alles so an, wie es kommt.» Dennoch sei es eine Herausforderung, «wenn man noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist».
Das hat Helene Fischer für 2026 geplant
Hauptsächlich ging es bei der Pressekonferenz aber um Fischers Pläne für 2026: Die Sängerin feiert ihre 20–jährige Karriere mit einer grossen Tournee. Laut dem Veranstalter «Live Nation» sollen mehr als 750.000 Fans Helene Fischer im 360°–Format in Deutschland, Österreich und der Schweiz erleben. Das Besondere am Konzept: Damit sich das gesamte Publikum ihr nah fühlen kann, steht Fischer auf einer 360°–Bühne im Zentrum der Stadien – mit Laufstegen, die das komplette Spielfeld einbeziehen. «Ich wollte einfach mittendrin sein», erklärte sie.
Aufgrund der Nachfrage wurden kürzlich Zusatzshows in Frankfurt und Köln hinzugefügt. Insgesamt umfasst die Tour 14 Open–Air–Konzerte zwischen dem 10. Juni und 17. Juli 2026 in elf Städten. Helene Fischer tritt unter anderem im Berliner Olympiastadion, in der Gelsenkirchener Veltins–Arena, im Wiener Ernst–Happel–Stadion, im Züricher Letzigrund–Stadion und zum Abschluss – als erste Musikkünstlerin überhaupt – in der Münchner Allianz Arena auf. Die Tickets sind bereits seit einigen Monaten im Verkauf, bislang ist keine der Shows ausverkauft.