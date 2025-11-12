Zurück aus der Babypause: Was Helene Fischer jetzt geplant hat

«Mir geht es sehr gut», erklärte Fischer, die mit ihrem Partner Thomas Seitel in diesem Sommer ihr zweites gemeinsames Kind begrüsste, laut «Bunte» bei der Veranstaltung. Sie sei sehr dankbar für ihr momentanes Leben, aber auch bereit, bald wieder auf die Bühne zurückzukehren. Über den Spagat zwischen Mutterdasein und Karriere sagte die «Atemlos durch die Nacht»–Sängerin: «Wir nehmen alles so an, wie es kommt.» Dennoch sei es eine Herausforderung, «wenn man noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist».