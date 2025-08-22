Zurück aus der Rente: Erster Trailer zu «Anemone» mit Daniel Day-Lewis

Laut der offiziellen Beschreibung ist «Anemone» ein «fesselndes Familiendrama» über «Leben, die durch scheinbar unüberbrückbare Hinterlassenschaften politischer und persönlicher Gewalt zerstört wurden». Die beiden Hauptfiguren sind «verbunden durch eine mysteriöse, komplizierte Vergangenheit», sie teilen «eine angespannte, wenn auch gelegentlich zärtliche Beziehung – eine Beziehung, die durch erschütternde Ereignisse vor Jahrzehnten für immer verändert wurde».