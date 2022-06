Zurück aus der «Schauspiel-Rente»: Cameron Diaz dreht Netflix-Film

Tipps für ihre Rückkehr soll sie anschliessend von Tom Brady (44) bekommen, den Foxx zu dem Gespräch dazu holt. Der 44-Jährige ist seit kurzem Experte für solche Dinge: Der NFL-Star kündigte im Februar seinen Rücktritt an, was er wenige Wochen später wieder rückgängig machte. Darüber scherzen die drei Stars auf Twitter. Was genau Brady in Richtung Diaz zu sagen hatte, gibt es auf dem Mitschnitt nicht zu hören. Zu dem Beitrag schrieb Foxx noch: «Es gibt kein Zurück mehr. @CameronDiaz und ich sind Back in Action - unser neuer Film mit @NetflixFilm. Die Produktion beginnt später in diesem Jahr!!»