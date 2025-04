Zurück aus der Ukraine: Prinz Harry hat Geschenk für seine Familie

Zweite royale Reise ins Kriegsgebiet

Der Besuch des Herzogs von Sussex in der westukrainischen Stadt Lwiw am vergangenen Donnerstag markierte den zweiten Aufenthalt eines britischen Royals in dem Land seit Kriegsausbruch. Zuvor war nur seiner Tante Herzogin Sophie (60) in die von Russland angegriffene Ukraine gereist. Harry besuchte dort das Superhumans Center, eine orthopädische Spezialklinik für die Behandlung und Rehabilitation von Kriegsopfern. Er setzt sich seit 2014 mit seinen Invictus Games für verwundeten Veteranen und deren Familien ein. Ein Kontingent der Invictus Games Foundation begleitete ihn auch in die Ukraine, darunter vier Veteranen mit ähnlichen Rehabilitationserfahrungen.