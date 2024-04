Zurück bei «GZSZ»: Wolfgang Bahro verspricht «sehr viel Gerner-Drama»

Seine Kultrolle bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» befindet sich im Moment für eine Gastprofessur in Harvard, er selbst in einer kreativen Pause. Jetzt verrät Wolfgang Bahro (63), wie es mit seinem Seriencharakter Jo Gerner weitergeht. Im Interview mit RTL zur 8.000. Jubiläumsfolge beantwortet er die Frage, wann Gerner endlich zurückkommt mit den Worten: «Gerner ist Professor für Jura in Harvard und hält als Gastprofessor Vorträge für Jurastudenten. Und nach zwei Monaten ist er wieder zurück. Also schon sehr bald!»