«Zurück in die Zukunft»: Lea Thompson war sauer auf Michael J. Fox

Noch ein weiterer Grund sorgte für Spannungen

Selbstkritisch führte Thompson noch einen zweiten Grund an, warum Michael J. Fox zunächst einen schweren Stand bei ihr hatte. Zwar hatte er auch vor dem Auftakt der «Zurück in die Zukunft»–Reihe schon in einigen Filmen mitgewirkt. Vornehmlich war er zu diesem Zeitpunkt jedoch für die Sitcom «Familienbande» bekannt. Weil ihr zufolge eine Karriere im TV damals deutlich weniger Ansehen als heutzutage genoss, habe sie sich hochnäsig gedacht: «Er ist nur ein TV–Star und ich bin ein Filmstar. Ich war in ‹Der weisse Hai 3D›!»