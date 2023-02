«Zurück in die Zukunft»-Reunion: Lea Thompson teilt berührende Bilder

Vor weit über 35 Jahren erschien der Zeitreise-Klassiker «Zurück in die Zukunft» in den Kinos, läutete eine überaus erfolgreiche Filmtrilogie ein, und machte seine Stars rund um Michael J. Fox (61) weltberühmt. Anlässlich der Fan Expo Portland-Convention in Portland, Oregon, sind am vergangenen Wochenende die Cast-Mitglieder Christopher Lloyd (84), Thomas F. Wilson (63), Lea Thompson (61) und Fox wieder zusammengekommen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Thompson, die in der Filmreihe Marty McFlys Mutter Lorraine spielte, einige hinreissende Bilder der Reunion der Darsteller.