«Zurück in die Zukunft»-Reunion: Standing Ovations für Michael J. Fox

«Zurück in die Zukunft»–Reunion bei der Rhode Island Comic Con: Bei der Fanveranstaltung am Sonntag betrat Michael J. Fox (63) mit seinen Kollegen aus dem Kultfilm die Bühne – und erntete laut Medienberichten Standing Ovations. Der an Parkinson erkrankte Star kam Arm in Arm mit Lea Thompson (63), die in dem Zeitreisespass seine Mutter verkörpert. Ausserdem dabei: Doc–Brown–Darsteller Christopher Lloyd (86) und Thomas F. Wilson (65), der Biff spielt, den Peiniger von Michael J. Fox' Marty McFly.