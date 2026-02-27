«Zurück in die Zukunft»-Star Crispin Glover: Klage nicht erster Eklat

In dem Gespräch behauptete Glover, dass er Fragen gestellt habe, die der Regisseur und die Produzenten angeblich nicht mochten. Zemeckis sei «wirklich wütend» auf ihn geworden, als er das Ende des Films hinterfragt habe. Sein Hauptgrund für die Klage sei gewesen, dass Menschen glaubten, er habe in den Fortsetzungen mitgespielt. «Wenn ich diese Rolle gespielt hätte, hätte ich sie anders gespielt. Ich habe es nicht gemocht, wie dieser Kerl sie gespielt hat und die Leute glauben, dass ich das bin», erklärte Glover.