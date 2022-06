Zurück nach Deutschland? Daniela Katzenberger vermisst ihre Heimat

Wenn nach Deutschland, dann an den Rhein

Sollte es tatsächlich wieder zurück nach Deutschland gehen, hat die Familie schon ganz konkrete Pläne: «Wir würden grundsätzlich gern am Rhein leben - ich mag die Menschen dort», sagt die 35-Jährige. Dabei hänge es «von der Gelegenheit ab», ob es sie in Katzenbergers pfälzische Heimat oder in die Nähe von Köln verschlage. Was bereits feststeht: «Wir würden sicher eher im Grünen wohnen und nicht unbedingt mitten in der Stadt.»