Zurück zu den Wurzeln? Neuer «Jurassic World»-Film in Planung

In den vergangenen Jahren scheint David Koepp seinen Blockbuster–Instinkt aber verloren zu haben. So verfasste er die Drehbücher der letzten beiden «Indiana Jones»–Filme, die nicht an den Erfolg der ersten drei Indy–Streifen anschliessen konnten. Zudem war er mitverantwortlich für den Megaflop «Die Mumie» (2017) mit Tom Cruise (61).