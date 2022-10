Zusammen «durch Raum und Zeit»: Die Geissens feiern 40 Jahre Liebe

«Durch Raum und Zeit sind wir gereist, um heute den Jahrestag unserer Liebe zu feiern», beginnt Carmen ihren Post. «Vergessen sind nicht die Höhen und Tiefen, dennoch stehen wir immer noch gemeinsam hier. Stärker und vertrauter als am Tag unserer Hochzeit und dennoch so verliebt, wie eh und je. Danke mein Schatz für ( nicht immer ) schöne Jahre, die wir schon verheiratet sind. ICH LIEBE DICH.» Den Bund der Ehe ist das Paar schliesslich im Jahr 1994 eingegangen, also vor 28 Jahren.