Zusammenbruch auf der Bühne: Daran ist Fatman Scoop gestorben

Fatman Scoop wurde nur 56 Jahre alt. Er war Ende August US–Medienberichten zufolge bei einem Auftritt auf der Bühne zusammengebrochen. Der gebürtige New Yorker soll dem US–Promiportal «TMZ» zufolge plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Er sei in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Vorfall ereignete sich demnach im Town Center Park in Hamden, Connecticut.