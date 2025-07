Zusätzliche Freitagsausgabe der «Sportschau» im Ersten

Neue Rechtepakete – und ein Neuzugang

Hintergrund der Programm–Neuordnung des Senders: Ab der kommenden Saison treten neue Übertragungsrechte in Kraft. Die ARD sicherte sich exklusive Free–TV–Rechte, die die ersten Zusammenfassungen der Freitagspartien der ersten und zweiten Bundesliga umfassen. Wie gewohnt gibt es am Samstag– sowie am Sonntagabend weitere Ausgaben der «Sportschau».