Zusatzshows angekündigt: Apache 207 verlängert seine Arena-Tour

Die aktuelle Tournee des Musikers aus Ludwigshafen startete im November 2025. Im Februar stehen noch Shows in Mannheim und Hamburg an. Besonderes Merkmal der Show ist ein aufwendig umgebautes Flugzeug, das als Bühne dient und mitten in den Arenen aufgebaut wird. Diese ungewöhnliche Kulisse soll auch bei den Zusatzterminen zum Einsatz kommen.