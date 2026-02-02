Zusatzshows angekündigt: Apache 207 verlängert seine Arena-Tour

Gute Nachrichten für Fans von Apache 207 (28): Der Rapper erweitert seine laufende Arena–Tour um zahlreiche Zusatzkonzerte. Im September und Oktober 2026 wird der 28–Jährige in neun deutschen Städten auftreten.
Die aktuelle Tournee des Musikers aus Ludwigshafen startete im November 2025. Im Februar stehen noch Shows in Mannheim und Hamburg an. Besonderes Merkmal der Show ist ein aufwendig umgebautes Flugzeug, das als Bühne dient und mitten in den Arenen aufgebaut wird. Diese ungewöhnliche Kulisse soll auch bei den Zusatzterminen zum Einsatz kommen.
Vorverkauf beginnt am 6. Februar
Die neuen Auftritte führen Apache 207 quer durch die Republik. Den Auftakt bilden zwei Konzerte am 11. und 12. September 2026 in Hannover. Anschliessend geht es nach Berlin, Stuttgart und Mannheim, wo jeweils Doppelshows geplant sind. In Frankfurt steht ein einzelner Auftritt am 26. September auf dem Programm.
Der Oktober beginnt mit zwei Konzerten in München am 1. und 2. des Monats. Weitere Doppeltermine folgen in Köln sowie Hamburg. In Düsseldorf tritt der Künstler am 9. Oktober einmal auf. Das Tourfinale findet am 11. und 12. Oktober in der Hansestadt statt.
Der offizielle Ticketverkauf für die Zusatzshows startet am 6. Februar um 15 Uhr. Die Karten sind über «eventim.de» erhältlich. Apache 207 zählt zu den erfolgreichsten deutschen Rappern der vergangenen Jahre. Mit Hits wie «Roller» oder «Fame» erreichte er ein Millionenpublikum. Seine Konzerte sind regelmässig schnell und restlos ausverkauft.