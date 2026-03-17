Zustand ernst: Mette-Marit steht vor einer Lungentransplantation

Parallel zu den gesundheitlichen Sorgen steht auch eine bedeutsamer Moment im Prozess von Mette–Marits ältestem Sohn Marius Borg Høiby (29) an. Bald wird das Urteil erwartet, Høiby sieht sich unter anderem mit mehreren Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Eigentlich sollte der 19. März der Termin hierfür sein, doch der Prozesstag vom 17. März musste aufgrund des erkrankten Richters verschoben werden.