«Zutiefst betrübt»: König Charles III. trauert um Maori-König Tuheitia

Persönliche Begegnungen – und eine sehr persönliche Nachricht

In einer weiteren Erklärung, die auf der Homepage veröffentlicht wurde, erzählte Charles zudem von persönlichen Begegnungen: «Ich erinnere mich mit grosser Freude an viele Begegnungen mit Kiingi Tuheitia, unter anderem als Ihre Majestät [Queen Elizabeth II.] und ich 2015 im Tuurangawaewae Marae so herzlich und grosszügig empfangen wurden, und dann noch einmal während unseres Treffens im Buckingham–Palast im vergangenen Jahr», so Charles.