Andrew Lloyd Webber verpasst Broadway-Premiere seines Musicals

Da er bei seinem Sohn in der Klinik weilt, verpasst Andrew Lloyd Webber die Broadway-Premiere seines neuen Musicals. «Bad Cinderella» wird am Donnerstag sein Debüt in New York feiern. «Ich werde nicht in der Lage sein, die wunderbare Besetzung, die Crew und das Orchester am Eröffnungsabend anzufeuern», liess der Komponist ausrichten. Die Vorpremieren der Aufführung hatte er aus diesem Grund bereits verpasst.